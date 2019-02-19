2019-02-19T20:26:35+03:00
Экономика

Оборот розничной торговли в Тюменской области в 2018 году составил 383,8 млрд рублей

Это 106,6% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Оборот розничной торговли в Тюменской области в 2018 году составил 383,8 млрд рублейОборот розничной торговли в Тюменской области в 2018 году составил 383,8 млрд рублейФото: Татьяна Коркина
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Объём инвестиций за первые девять месяцев 2018 года в Тюменской области составил 218,7 млрд рублей, что составляет 122,3% к уровню января-сентября 2017 года. Как сообщили в департаменте экономики Тюменской области, наибольший объем инвестиций направлен в промышленность – 77,2% от общего объема инвестиций организаций, без учёта субъектов малого предпринимательства. При этом инвестиции в обрабатывающие производства составили 58,9% в структуре инвестиций.

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 383,8 млрд рублей, что составляет 106,6% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах). В расчете на душу населения реализовано товаров на сумму 257,9 тыс. рублей. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, в структуре оборота розничной торговли составил 46,7%, непродовольственных товаров – 53,3%.

Оборот общественного питания составил 28 млрд рублей (104,9% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах). Оборот розничной торговли на 98,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют деятельность вне рынка.

Населению Тюменской области предоставлено платных услуг на сумму 84,2 млрд рублей (101,6% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах), в расчете на душу населения – 56,6 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре платных услуг занимали коммунальные услуги (19,6%), телекоммуникационные (17,2%), транспортные (12,3%), услуги системы образования (9,5%), медицинские (8,9%), бытовые (8,8%) и жилищные услуги (8,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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