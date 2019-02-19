Объем сельхозпродукции в хозяйствах Тюменской области за 2018 год составил 66,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 20:18 2019-02-19T20:18:24+03:00

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В Тюменской области (без автономных округов) подвели основные итоги социально-экономического развития за минувший год. Как сообщает департамент экономики Тюменской области, объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2018 год составил 66,2 млрд рублей (100,2% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах).

За это время хозяйства всех категорий произвели 160,4 тыс. тонн мяса в живом весе (109,0% к уровню 2017 года), 539,5 тыс. тонн молока (103,9%), 1 526,8 млн штук яиц (100,3%). В сельскохозяйственных организациях производство мяса в живом весе увеличилось по сравнению с 2017 годом на 16,1%, молока – на 10,0%, производство яиц – на 0,2%.

По состоянию на 1 января 2019 года в хозяйствах всех категорий по сравнению с 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота возросло на 0,2%, в том числе коров – на 1,4%, свиней – на 2,1%, овец и коз – на 0,4%. В сельскохозяйственных организациях увеличилось поголовье коров на 2,0%, свиней – на 7,8%, поголовье овец и коз сократилось на 7,2%.

Отметился и рост продуктивности дойного стада. Не считая субъектов малого предпринимательства, надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в 2018 году составил 6 789 кг, что на 6,8% больше, чем в 2017 году. Между тем, яйценоскость одной курицы-несушки в 2018 году снизилась на 1,2% и составила 328 яиц.

В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна составил 1 340,8 тыс. тонн (84,4% к уровню 2017 года), получена урожайность 20,0 центнера с гектара. При урожайности 221 ц/га собрано 435,3 тыс. тонн картофеля, 125,1 тыс. тонн овощей при урожайности 428 ц/га. В полной потребности засыпаны семена под урожай 2019 года и заготовлены корма для животноводства.

ИСТОЧНИК KP.RU