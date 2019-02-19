2019-02-19T20:10:13+03:00
Экономика

Индекс промышленного производства в Тюменской области за 2018 год составил 110,1%

В регионе подвели основные итоги социально-экономического развития
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Индекс промышленного производства в Тюменской области за 2018 год составил 110,1%Индекс промышленного производства в Тюменской области за 2018 год составил 110,1%Фото: pixabay.com
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В Тюменской области (без автономных округов) подвели основные итоги социально-экономического развития за 2018 год. Как сообщает департамент экономики Тюменской области, в прошлом году в регионе наблюдался рост промышленного производства и реальной заработной платы, продолжилась реализация инвестиционных проектов, увеличивался розничный товарооборот и продолжился рост численности населения области.

Индекс промышленного производства за 2018 год составил 110,1% к уровню 2017 года. Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 113,8%. В общей сложности добыто 12,5 млн тонн нефти (113,8% к уровню 2017 года).

Индекс производства обрабатывающего сектора составил 108,8%. В производстве кокса и нефтепродуктов – 115,2%. Производство пропана и бутана сжиженных на Тобольской промышленной площадке увеличилось на 7,5%, но снизилось производство дизельного топлива на 9,9%. В металлургическом производстве – 114,4%, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 139,9%, производстве машин и оборудования – 106,8%. Производство центробежных насосов сократилось на 5,0%, производство прочих машин специального назначения выросло на 6,0%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 120,8%, производстве бумаги и бумажных изделий – 102,5%, производстве пищевых продуктов – 105,5%, производстве напитков – 101,2%;

Индекс производства за 2018 год по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 108,8%. Выработано 12,3 млрд кВт-час электроэнергии – это на 10,5% больше, чем в 2017 году. Производство пара и горячей воды увеличилось на 2,1% до 17,2 млн Гкал.

Индекс производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 2018 год составил 115,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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