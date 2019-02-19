Тюменские аграрии решили перерабатывать морковь

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-19T16:19:08+03:00

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Тюменские аграрии решили не только выращивать, но и перерабатывать морковь. Делегация упоровской агрофирмы «КРиММ» посетила крупнейшую выставку Европы по достижениям в переработке сельскохозяйственной продукции Fruit Logistica в Берлине и изучала опыт разных стран в этом вопросе. Более 3 тысяч компаний из 134 стран представляли свою продукцию. На выставке побывали 80 тысяч посетителей.

- Интерес был к производству соков, в том числе из моркови. Однако такое производство — серьезный вопрос, требующий глубокой проработки, – отметил коммерческий директор предприятия Валерий Рязанов. Поэтому на предприятии решили развивать производство очищенной, нарезанной самыми различными видами (соломкой, кубиками, шайбами и т.д.) и замороженной моркови.

После посещения выставки и проведения переговоров, предприятие уже приступило к проработке вопроса поставок наиболее оптимального оборудования и готово внедрить процесс современной переработки моркови в свое производство, сообщили в областном Департаменте АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU