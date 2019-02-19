Массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Тюмени в 37 раз

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-19T15:59:55+03:00

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Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» в 37 раз пройдет в Тюмени 2 марта. Регистрация участников стартует 27 февраля и завершится 1 марта.

Любители зимнего вида спорта по традиции соберутся на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2). Спортсмены и любители преодолеют дистанции на 3 и 5 км. Здесь же можно будет выполнить норматив ВФСК ГТО

Грандиозный спортивный праздник начнется в 10.30. Его откроют участники забега на 5 км. В 11.00 эстафету подхватят покорители дистанции на 3 км. Торжественная церемония открытия соберет лыжников в 12 часов.

В 12.15 состоится VIP-гонка, а завершит ее массовая гонка детей и семей с детьми на 1 км.

Для ребят дошкольного возраста будет организована спортивно-игровая программа.

На празднике будет работать прокат лыжного инвентаря. Стоимость проката – 150 рублей.

Регистрироваться на участие в гонке необходимо в СДЮСШОР № 2 города Тюмени (ул. Луначарского, 10). В день соревнований регистрация проводиться не будет!

Для участия в забегах спортсменам необходимо представить: паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск врача (участники массовых соревнований до 17 лет включительно предоставляют медицинскую справку (заявку с медицинским допуском), участники массовых соревнований в возрасте от 18 лет и старше предоставляют медицинскую справку (заявку с медицинским допуском) или личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за собственную жизнь и здоровье на период проведения мероприятия).

Участники забегов на 5 и 3 км для выполнения норматива ГТО допускаются только при наличии УИНа и медицинского допуска. Информацию о наличии спортивного разряда нужно представить в мандатную комиссию.

Всем спортсменам следует заполнить согласие на обработку персональных данных.

Участникам массовых забегов необходимо предоставить заявки на бумажном и электронном носителе (формат EXCEL). Более подробная информация по телефону 8 (3452) 283-351.

ИСТОЧНИК KP.RU