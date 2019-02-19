Уже 74 тюменских семьи использовали материнский капитал для оплаты садика

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-19T15:41:39+03:00

Такая возможность у родителей появилась в 2018 году

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области 126 семей в 2019 году решили направить средства материнского капитала на оплату образования детей. Причем на содержание малышей в детском саду принято 74 заявления.

Об этом сообщили в Тюменском филиале Пенсионного фонда России. Финансовую поддержку по оплате яслей, садов, а также услуг по уходу и присмотру малышей, семьи могут получать с 2018 года.

Обязательным условием для организаций, которые предоставляют услуги по обучению, является лицензия на образовательную работу и регистрация юридического лица.

Заявление о распоряжении МСК можно подать через «Личный кабинет гражданина» в электронном виде или в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде.

Чтобы направить средства МСК на оплату услуг дошкольного учреждения необходимо представить в Управление ПФР по месту жительства договор с образовательным учреждением, включающий в себя обязательства учреждения по содержанию ребёнка и расчёт размера платы за содержание.

ИСТОЧНИК KP.RU