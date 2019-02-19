Для бездомных животных в Тюмени закупят более 10 тонн сухого корма

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-19T15:08:52+03:00

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Для бездомных кошек и собак в Тюмени ЛесПаркХоз закупит 10 тонн и 3 центнера сухого корма. Восемь тонн из них предназначены для собак, две тонны - для щенков и 300 кг - для котов.

Муниципальное предприятие объявило тендер на поставку. Предприятие предлагает первоначальную цену за такой объем еды для животных 1 миллион 110 тысяч 919 рублей. О своей готовности участвовать в тендере уже подали заявки пять компаний. Для остальных участников есть еще пять дней для подачи документов.

Напомним, что пункт временного содержания безнадзорных домашних животных находится в Тюмени на улице Кедровой, 133 (р-н Лесобазы). Собак и котов после отлова стерилизуют, вакцинируют и обрабатывают от паразитов. Животных, размер которых не превышает 70 см в холке и которые не проявили признаков агрессии выпускают обратно на улицы города.

Всем, кто хочет взять животное себе домой, может обратиться непосредственно на Кедровую, 133 или позвонить по телефону 44-54-01. Выбрать питомца можно на сайте ЛесПаркХоза.

ИСТОЧНИК KP.RU