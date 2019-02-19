Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области стремительно снижается
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области стремительно снижается. Уже сейчас количество больных ниже эпидемического порога на 44% и на 10% ниже показателя заболеваемости прошлой недели. Тем не менее, медики рекомендуют пока проводить все меры профилактики.
По данным областного управления Роспотребнадзора, на 18 февраля частично приостановлен учебный процесс в двух группах двух садов.
Врачи отмечают, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Болеют гриппом в основном непривитые. Вместе с тем от ОРВИ прививка не защищает.
Для профилактики ОРВИ рекомендуется:
- чаще проветривать помещения и проводите влажную уборку;
- регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;
- увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;
- избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;
- при посещении медицинских организаций, мест с большим пребыванием людей пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.
- вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.
При появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением.
ИСТОЧНИК KP.RU