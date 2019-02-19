СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-19T14:33:13+03:00

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области стремительно снижается Фото: Ольга Крыльцова

Но забывать о профилактике пока рано

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области стремительно снижается. Уже сейчас количество больных ниже эпидемического порога на 44% и на 10% ниже показателя заболеваемости прошлой недели. Тем не менее, медики рекомендуют пока проводить все меры профилактики.

По данным областного управления Роспотребнадзора, на 18 февраля частично приостановлен учебный процесс в двух группах двух садов.

Врачи отмечают, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Болеют гриппом в основном непривитые. Вместе с тем от ОРВИ прививка не защищает.

Для профилактики ОРВИ рекомендуется:

- чаще проветривать помещения и проводите влажную уборку;

- регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;

- увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

- избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

- при посещении медицинских организаций, мест с большим пребыванием людей пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

- вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU