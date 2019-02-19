Не имея денег на автобус, тюменец решил угнать авто
У жителя Тюмени знакомый угнал автомобиль, потому что не было денег на автобус. Инцидент произошел накануне. В городскую полицию обратился 36-летний мужчина, которого сообщил, что у него из двора дома пропала машина.
Выяснилось, что в этот день он был в гостях у своего знакомого и они вместе распивали спиртное. Спустя какое-то время автомобилист уснул, а хозяин решил продолжить вечер в другой компании. Так как денег у него не оказалось, он взял ключи от машины спящего приятеля и поехал в гости.
Проснувшийся тюменец обнаружил пропажу, попытался дозвониться до приятеля, но безрезультатно. После чего обратился в полицию.
Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего жителя областной столицы. В отношение угонщика возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, он привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в городской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU