Не имея денег на автобус, тюменец решил угнать авто

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-19T15:26:46+03:00

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

У жителя Тюмени знакомый угнал автомобиль, потому что не было денег на автобус. Инцидент произошел накануне. В городскую полицию обратился 36-летний мужчина, которого сообщил, что у него из двора дома пропала машина.

Выяснилось, что в этот день он был в гостях у своего знакомого и они вместе распивали спиртное. Спустя какое-то время автомобилист уснул, а хозяин решил продолжить вечер в другой компании. Так как денег у него не оказалось, он взял ключи от машины спящего приятеля и поехал в гости.

Проснувшийся тюменец обнаружил пропажу, попытался дозвониться до приятеля, но безрезультатно. После чего обратился в полицию.

Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего жителя областной столицы. В отношение угонщика возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, он привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU