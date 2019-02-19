2019-02-19T13:05:44+03:00
Экономика

В Тюмени пускают с молотка имущество обанкротившегося банка

Недвижимость и земля находятся в Ноябрьске и Тюменской области
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Имущество обанкротившегося «Сибнефтебанка» пустят с молотка с 20 февраля. Агентство по страхованию вкладов выставило пять лотов.

В частности, Лот 1: нежилое административное 2-этажное здание в Увате, площадью 564,8 кв. м, с газопроводом и земельным участком.

Лот 2: цех ЖБИ, три склада и земельный участок 6 427 кв. м в промзоне Ноябрьске.

Лот 3: - Недвижимость (18 позиций) и земельный участок в промзоне Ноябрьска.

Лот 4: Земельный участок для ведения подсобного хозяйства площадью 1 695 кв. м в с. Каменка Тюменского района.

Лот 5: Земельный участок для ведения сельского хозяйства площадью 357 кв. м возле д. Аракчина Нижнетавдинского р-на.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменец угнал машину, так как не было денег на автобус
Школы Тюменской области укомплектованы профессиональной охраной
Тюменцы собрали солдатам-срочникам порядка 150 кг сладостей
Автобус № 29 в Тюмени будет ходить до ЖК «Видный»
В Тюмени обсуждают меры обеспечения безопасности транспортных перевозок
Преподавателя одного из вузов Тюмени подозревают в получении взятки
Экс-спикер городской думы Тюмени получил 3 года условного лишения свободы
Сходила за хлебушком: пожилая тюменка лишилась в магазине 50 тысяч рублей
Зрители всероссийской премьеры фильма «Тобол» узнают об уникальном туре в Тобольск
Тюменские кардиохирурги спасли от смерти недоношенную "дюймовочку" из Ноябрьска
При пожаре в жилом доме Тюмени двух человек спасли и 57 эвакуировали
Водителей предупреждают: на трассу Тюмень – Ханты-Мансийск опустился густой туман
Сплошное месиво: на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск "Лада" столкнулась с двумя грузовиками
Житель Тюменской области задушил свою тетю деревянным бруском
Погода 19 февраля в Тюмени: пасмурно и тепло
Тюменские предприниматели заговорили по-китайски
Тобольский полиэтилен и пропилен отправится в Китай, Турцию и Европу
Тюменские волонтёры придумали и смастерили десятую сенсорную панель
Индустриальные парки Тюменской области пользуются популярностью у инвесторов
Тюменские производители продуктов питания приняли участие в выставке «Продэкспо»
Представители тюменских нефтегазовых предприятиях посетят с бизнес-миссией ХМАО-Югру
Тюменская фирма - первое предприятие в Тюменской области, получившим заём Фонда развития промышленности
В Тюменской области реализуется новый инвестпроект по строительству лечебно-профилактического учреждения
Потенциальные инвесторы заинтересованы в создании крупного логистического комплекса в Тюменской области
Тюменцы предлагают инвесторам анализ сбыта продукции на российском и международных рынках
В Тобольске потерялась 85-летняя бабушка