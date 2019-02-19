В Тюмени пускают с молотка имущество обанкротившегося банка
Имущество обанкротившегося «Сибнефтебанка» пустят с молотка с 20 февраля. Агентство по страхованию вкладов выставило пять лотов.
В частности, Лот 1: нежилое административное 2-этажное здание в Увате, площадью 564,8 кв. м, с газопроводом и земельным участком.
Лот 2: цех ЖБИ, три склада и земельный участок 6 427 кв. м в промзоне Ноябрьске.
Лот 3: - Недвижимость (18 позиций) и земельный участок в промзоне Ноябрьска.
Лот 4: Земельный участок для ведения подсобного хозяйства площадью 1 695 кв. м в с. Каменка Тюменского района.
Лот 5: Земельный участок для ведения сельского хозяйства площадью 357 кв. м возле д. Аракчина Нижнетавдинского р-на.
ИСТОЧНИК KP.RU