В Тюмени пускают с молотка имущество обанкротившегося банка

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-19T13:05:44+03:00

Недвижимость и земля находятся в Ноябрьске и Тюменской области

Изменить размер текста: A A

Имущество обанкротившегося «Сибнефтебанка» пустят с молотка с 20 февраля. Агентство по страхованию вкладов выставило пять лотов.

В частности, Лот 1: нежилое административное 2-этажное здание в Увате, площадью 564,8 кв. м, с газопроводом и земельным участком.

Лот 2: цех ЖБИ, три склада и земельный участок 6 427 кв. м в промзоне Ноябрьске.

Лот 3: - Недвижимость (18 позиций) и земельный участок в промзоне Ноябрьска.

Лот 4: Земельный участок для ведения подсобного хозяйства площадью 1 695 кв. м в с. Каменка Тюменского района.

Лот 5: Земельный участок для ведения сельского хозяйства площадью 357 кв. м возле д. Аракчина Нижнетавдинского р-на.

ИСТОЧНИК KP.RU