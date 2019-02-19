2019-02-19T12:26:31+03:00
Общество

Тюменцы собрали солдатам-срочникам порядка 150 кг сладостей

Послания будут доставлены им ко Дню защитника Отечества
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы собрали солдатам-срочникам порядка 150 кг сладостей. Фото Почты РоссииТюменцы собрали солдатам-срочникам порядка 150 кг сладостей. Фото Почты России
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Порядка 150 килограммов сладостей собрали тюменцы для своих земляков, проходящих срочную службу в армии. "Сладкие письма солдату" с конфетами, пряниками, печеньем, орехами и открытками поступят в воинские части ко Дню защитника Отечества по всей стране. География посланий обширна – Свердловск, Челябинск, Москва, Воронеж, Тамбов, Карелия, Астрахань, Ростов, Амур, Алтай, Хабаровск, Забайкальский край.

Акцию уже во второй раз проводит Тюменский филиал Почты России. Особенность акции в том, что посылку может отправить и совершенно посторонний человек. Адрес воинской части подскажет оператор почтовой связи. Посылки можно отправить до конца февраля во всех почтовых отделениях связи региона.

Конечно, чаще всего посылки отправляют родственники и близкие люди, отмечают в пресс-службе филиала Почты России. Кроме этого, в акции участвуют тюменские студенты и школьники. Так, учащиеся Тюменского лесотехнического техникума специальности "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" собрали десять посылок для выпускников своего учебного заведения. Еще 60 кг ушло из сельской глубинки, а самый большой объем почтового отправления составил 15 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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