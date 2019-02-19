2019-02-19T12:53:35+03:00
Общество

Школы Тюменской области укомплектованы профессиональной охраной

У полпреда Николая Цуканова нет претензий только к двум регионам УФО
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Сегодня в Тюмени проходит выездное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с участием полномочного представителя президента РФ в УФО Николая Цуканова. Одной из тем мероприятия стало обеспечение безопасности в учреждениях образования.

Выступая с докладом, Николай Цуканов отметил, что в пределах Уральского Федерального округа осуществляют деятельность 8389 образовательных организации, которые посещают почти 3 миллиона детей. В системе обеспечения безопасности детей особое внимание уделяется антитеррористической и противопожарной защищенности, а также профилактике подростковой преступности.

- Образовательные учреждения Тюменской области, включая округа, завершили обследование систем пожарной безопасности. Вместе с тем, проведенная надзорными органами проверка, свидетельствует о наличии существенных недостатков, - пояснил Николай Цунаков.

По данным антитеррористической комиссии по УФО, почти из 10 зданий, задействованных в ведении образовательного процесса, почти половина - 5324, не оборудованы системами контроля обеспечения доступа. На 2357 объектам система видеонаблюдения отсутствует, либо находится в неисправном состоянии. Еще 1332 объекта работают без тревожных кнопок.

- Мы понимаем, что сельских населенных пунктах, вызов по тревожной кнопке не всегда обеспечивает моментальный приезд сотрудников правоохранительных органов. Но сам факт ее наличия способен обеспечить возможность подачи тревожного сигнал службам экстренного реагирования, - подчеркнул Николай Цуканов.

Полпред добавил, что во всех субъектах УФО за исключением Тюменской и Свердловской области, наблюдается недостаточная обеспеченность учреждений образования профессиональной физической охраной. По оценкам полпреда, на реализацию этих мероприятий, требуется порядка 1 млрд рублей. Для большинства регионов округа это выполнить эти требования – посильная задача.

- Серьезную обеспокоенность вызывает состояние противопожарной безопасности образовательных организаций. За прошедший год сотрудниками надзорных ведомств проведено свыше 3,5 тысяч проверок, выявлено более 4 тысяч нарушений. Только ЯНАО не имеют объектов, не соответствующих требования пожарной безопасности, - подытожил Николай Цуканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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