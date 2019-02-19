СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-19T11:24:38+03:00

Автобус № 29 в Тюмени будет ходить до ЖК «Видный» Фото: Ольга Крыльцова

Новый маршрут будет действовать со 2 марта

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Автобус маршрута № 29 в Тюмени со 2 марта изменит схему движения и расписание. Автобус будет ходить от поликлиники № 8 до микрорайона Суходольский через улицы Николая Ростовцева, Бориса Житкова и Янтарную.

Из схемы движения исключается остановочный пункт «мкр. Суходольский» (по направлению в город). В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: «ЖК «Видный», «ул. Николая Ростовцева», «ул. Бориса Житкова», «ул. Янтарная».

Пассажиры общественного транспорта могут узнать расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU