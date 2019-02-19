В Тюмени обсуждают меры обеспечения безопасности транспортных перевозок

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-19T11:16:56+03:00

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Сегодня, 19 февраля, в Тюмени работает делегация Совета Безопасности Российской Федерации. В эти минуты в здании областного правительства проходит выездное совещание секретаря Совбеза Николая Патрушева с участием полномочного представителя президента РФ в УФО Николаем Цукановым.

Открывая совещание, Николай Патрушев отметил, что в условиях сохраняющихся террористических угроз обеспечение безопасности является приоритетной задачей. Он призвал коллег в рамках встречи обсудить системные меры по обеспечению защищённости пассажиров на транспорте.

- Во всех регионах России ведется серьезная работа по обеспечению безопасности населения. Отрабатываются мероприятия предотвращению угроз. Вместе с тем, результаты проверок антитеррористической комиссии на транспорте, проведенных в Уральском федеральном округе, свидетельствуют о наличии проблем, о невыполнении требований законодательства в этой части, - подчеркнул Николай Патрушев.

Так, хозяйствующие субъекты не выполняют требования по инженерно-технологическому оборудованию транспортной инфраструктуры. Не проводят оценку их уязвимости. Халатно относятся к планам обеспечения безопасности. Деятельность самих подразделений не всегда отвечает требованиям законодательства.

- В погоде за снижением финансовых затрат часто игнорируется обязательное проведение аттестации сотрудников, формально осуществляет их специальная подготовка, - отмечает Николай Патрушев.

По его словам, особое внимание стоит уделить безопасности на железнодорожном транспорте. Поскольку именно там выявляются случаи бесконтрольного прохождения лиц. Имеет место и недостаточное оснащение железнодорожных станций средствами технического контроля и оборудования досмотра багажа. Численность подразделений транспортной безопасности – недостаточная.

- Есть проблемы и в сфере автомобильных перевозок. Здесь выявляются случаи необоснованного исключения категорируемых объектов из соответствующего реестра. Это, в первую очередь, относится к междугородним перевозкам. Недостаточно используется единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности, - рассказал Николай Патрушев.

Он добавил, что осложняет ситуацию неудовлетворительное качество дорожной сети, присутствие нелегальных перевозчиков, высокий износ транспортных средств.

Не осталась в стороне и сфере авиационных перевозок. Так, по словам, секретаря Совбеза, на воздушном транспорте выявляются факты нецелевого использования средств, полученных в виде сборов на обеспечение авиационной безопасности. В следствие чего, объекты воздушного транспорта не своевременно оснащаются соответствующими техническими средствами.

- Указанные недостатки требуют принятия дополнительных мер. Они отражены в проекте нашего решения. Прошу в ходе выступления давать им оценку, - подчеркнул Николай Патрушев.

Отметим, что сегодня в областном центре проходит Совместное с полпредом РФ в УФО выездное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ. Главные темы, обсуждаемые в рамках встречи, это безопасность на транспорте и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU