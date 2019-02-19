Преподавателя одного из вузов Тюмени подозревают в получении взятки

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-19T11:00:03+03:00

По мнению следствия преступление совершено в 2017 году

Изменить размер текста: A A

В Тюмени выявлен факт получения взятки преподавателем одного из вузов. Преступление выявили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД России.

По версии следствия, в ноябре 2017 года несколько студентов одной из учебных групп передали через посредников представителю вуза 28 500 тысяч рублей за положительные отметки за экзамен и курсовые работы без их фактической сдачи.

В настоящее время в отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Санкция статьи предусматривает лишения свободы до восьми лет, со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU