Преподавателя одного из вузов Тюмени подозревают в получении взятки
В Тюмени выявлен факт получения взятки преподавателем одного из вузов. Преступление выявили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД России.
По версии следствия, в ноябре 2017 года несколько студентов одной из учебных групп передали через посредников представителю вуза 28 500 тысяч рублей за положительные отметки за экзамен и курсовые работы без их фактической сдачи.
В настоящее время в отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Санкция статьи предусматривает лишения свободы до восьми лет, со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.
Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU