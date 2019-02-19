Экс-спикер городской думы Тюмени получил 3 года условного лишения свободы

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-19T10:30:30+03:00

Ему также 2 года и 10 месяцев нельзя садиться за руль

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Три года условного лишения свободы получил экс-спикер городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев. Сегодня, 19 февраля, суд вынес окончательный приговор бывшему депутату. Ему также на 2 года и 10 месяцев запретили садиться за руль.

Еремеев признан виновным в дорожной аварии, в которой погибли два человека (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Напомним, трагедия произошла 24 июня 2018 года около полуночи на 178 км трассы Р254 «Иртыш». Экс-депутат, управляя "Toyota Land Cruiser", начал обгон и столкнулся с встречным автомобилем такси "Toyota Avensis". "Avensis" загорелась, ее водитель и пассажир погибли на месте.

Первоначально уголовное дело Еремеева было прекращено в сентябре 2018 года. Ему был назначен штраф в 160 тысяч рублей, при этом сохранено право вождения автомобиля. Во время следствия он выплатил компенсацию родным погибших. После вынесения решения прокуратура подала апелляцию, после чего Тюменский областной суд отменил решение и вернул дело на дополнительное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU