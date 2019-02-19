Сходила за хлебушком: пожилая тюменка лишилась в магазине 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-19T09:28:29+03:00

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Почти 50 тысяч рублей лишилась пожилая тюменка, покупая продукты в одном из торговых центров. Открытая сумка с кошельком, в котором лежали деньги и банковские карты, находилась в тележке. 63-летняя женщина катила ее вдоль прилавков и когда отвлеклась на одну из витрин, неизвестный вытащил портмоне. Чуть позже с них были сняты деньги

Обнаружив пропажу крупной суммы, тюменка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ Тюмени.

Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого и призывают горожан не оставлять вещи без присмотра в общественных местах. В случае, если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 291-600 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU