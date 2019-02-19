Зрители всероссийской премьеры фильма «Тобол» узнают об уникальном туре в Тобольск

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-19T09:02:51+03:00

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Зрителей премьерных показов фильма «Тобол» в шести городах страны будут приглашать в уникальный тур по местам съемок фильма «В Сибирь по своей воле». Всероссийская премьера состоится 21 февраля.

Презентация тура состоится в кинотеатрах Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута и Омска. В холлах у кинозалов развернутся тематические стенды с достопримечательностями Тюменского края, а также самого трехдневного путешествия, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Туристы побывают на местах съемок фильма «Тобол», погрузятся в атмосферу исторических событий начала XVIII века, побывают на экскурсии по Тобольску – древней столицы Сибири, считавшейся третьей в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Посетят дом самой загадочной личности начала XX века, близкого друга семьи Николая II Григория Распутина, а также музей семьи императора Николая II в Тобольске, «Тюремного замка», в одном из корпусов которого представлен совместный проект музея-заповедника и кинокомпании «SOLIVS», посвященный художественному фильму «Тобол».

Участников тура также ждет обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири», дегустация традиционных сибирских блюд и посещение природных горячих источников с температурой воды 38°С.

ИСТОЧНИК KP.RU