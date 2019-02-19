Тюменские кардиохирурги спасли от смерти недоношенную "дюймовочку" из Ноябрьска

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-19T08:15:14+03:00

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Недоношенную девочку с пороком сердца из Ноябрьска спасли от смерти кардиохирурги Тюмени. Малышку весом чуть больше полутора килограммов экстренно доставили в ОКБ №1 и прооперировали. Ей сделали микро-сложную операцию на сердце и провели интенсивную терапию.

Девочка родилась на пять недель раньше срока, с экстремально малым весом. Такие малыши часто не выживают, а в данном случает ситуацию осложнил серьезный порок сердца - непроходимость аорты. То есть кровь не поступала в нижнюю половину тела, сердце работало с огромной перегрузкой. Ребенок мог умереть в любую секунду.

Детские кардиохирурги ОКБ №1 известны всей стране своим успешным опытом проведения сложнейших операций на маленьких сердцах. В этот раз заведующий кардиохирургическим отделением №2 Кирилл Горбатиков сотворил настоящее чудо! Он блестяще выполнил операцию на на микроскопических участках. Маленький пациент героически перенес хирургическое вмешательство.

- Сейчас ребенок находится в кругу любящей семьи и чувствует себя хорошо. Это стало возможным также благодаря профессиональной работе анестезиологов-реаниматологов «ОКБ №1». Ведь, перед ними стояла не менее тяжелая задача – подобрать наркоз для такого хрупкого организма, а потом выходить малыша с помощью всех возможностей интенсивной терапии, - сообщили в пресс-службе ОКБ №1.

ИСТОЧНИК KP.RU