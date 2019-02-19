2019-02-19T07:50:29+03:00
Происшествия

При пожаре в жилом доме Тюмени двух человек спасли и 57 эвакуировали

Потушить огонь удалось за считанные минуты
Маргарита КАЛИНКИНА
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57 человек эвакуировали и двух спасли пожарные Тюмени во время возгорания квартиры в жилом здании по улице Сургутская. ЧП произошло вечером накануне, 18 февраля. Вспыхнула однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного дома.

- Сообщение о пожаре диспетчеру МЧС поступило в 18 часов 19 минут. К приезду первых расчетов огнем было повреждено имущество на площади 5 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В ликвидации возгорания были задействованы 19 человек и шесть единиц основной и специальной техники. С пожаром удалось справиться через 25 минут после сообщения. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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