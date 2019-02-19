Водителей предупреждают: на трассу Тюмень – Ханты-Мансийск опустился густой туман

СЕГОДНЯ 07:23 2019-02-19T07:27:27+03:00

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О сильном тумане на федеральной трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск предупреждает дежурно-диспетчерская служба Уралуправтодора. Видимость дороги ухудшилась утром сегодня, 19 февраля, в районе 168 км.

Водителей призывают снизить скорость, быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров. Желательно заранее планировать маршрут движения с учетом сложных условий видимости.

Автомобилистам также напоминают, что при тумане нужно выбирать ту скорость движения, при которой можно успеть среагировать на возникшее впереди препятствие.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на трассах УФО можно по круглосуточному телефону 8-800-200-63-06, звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU