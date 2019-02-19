2019-02-19T06:29:33+03:00
Происшествия

Сплошное месиво: на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск "Лада" столкнулась с двумя грузовиками

Водитель погиб
Марина АНТОНОВА
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Сплошное месиво: на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск "Лада" столкнулась с двумя грузовиками. Фото vk.comСплошное месиво: на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск "Лада" столкнулась с двумя грузовиками. Фото vk.com
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Жуткая авария произошла накануне, 18 февраля, на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. "Лада" столкнулась с двумя грузовиками, в результате легковушку не то что смяло, она превратилась в месиво металла. Водитель скончался на месте.

Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы.

Один из водителей сфотографировал аварию. Он не захотел называть свое имя, лишь рассказал, что ДТП произошло на 417 км трассы, за Уватом.

- Проезжал мимо аварии, просто ужас. Это "Приора". Там погиб молодой парень с севера. Не справился с управлением после обгона, - добавил один из водителей-очевидцев Иван Тяманов.

- Жуткое зрелище: от машины почти ничего не осталось, от водителя, похоже, тоже. Стояли полицейские, скорые, - поделился еще один автомобилист.

В областной Госавтоинспекции подтвердили информацию, уточнив, что столкновение произошло, когда водитель "Лады" пошел на обгон "Урала". В результате столкнулся сразу с двумя большегрузами.

Травмы получил водитель одного из грузовиков. В настоящий момент обстоятельства трагедии еще устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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