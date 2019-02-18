Тюменские предприниматели заговорили по-китайски

СЕГОДНЯ 21:23 2019-02-18T21:23:55+03:00

Это необходимо для переговоров с китайскими коллегами

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Тюменские предприниматели с начала февраля приступили к трёхмесячному изучению китайского языка. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, специальные курсы для бизнесменов организовала Торгово-промышленная палата Тюменской области.

По словам директора Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольги Воллерт, обучение организовано с максимальной практической пользой для бизнеса.

- Мы привлекли квалифицированного преподавателя, который учился и жил в Китае, знает экономику страны, а также имеет опыт в сфере организации экспортных поставок продукции и в настоящее время работает с предпринимательским сообществом Тюменской области. Поэтому проект обещает стать успешным, - отметила Ольга Воллерт.

Первый урок посетили около двадцати представителей малого, среднего и крупного бизнеса Тюменской области. Чтобы участникам было интереснее, основатель проекта «Путь чая 108» показал «ученикам» процесс китайской чайной церемонии и подробно рассказал о ритуале заваривания национального напитка.

В свою очередь, преподаватель китайского языка Юлия Кривова рассказала об основах обучения, интересных фактах о стране и ошибках, которые совершают бизнесмены Тюменской области во время переговоров с китайскими коллегами. По её словам, рынок Китая всегда был интересен для тюменского бизнеса, но в настоящее время он становится одним из главных для работы.

Стоит отметить, Китай занимает ведущее место во внешней торговле в зоне деятельности Тюменской таможни. С января по сентябрь 2018 года экспортные поставки в Китай составили более 33 млн долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU