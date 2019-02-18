Тюменские волонтёры придумали и смастерили десятую сенсорную панель

СЕГОДНЯ 20:55 2019-02-18T20:55:13+03:00

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В Тюменской области участники волонтерского проекта «Тактильный помощник» регионального геронтологического центра социальных технологий «Третий возраст» сами придумали и смастерили юбилейную, уже десятую по счёту, сенсорную панель. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, с помощью таких панелей волонтёры 55+ проводят индивидуальные оздоровительные занятия для подопечных отделения по профилактике возрастных изменений и психологической помощи областного геронтологического центра

Активисты областной штаб-квартиры серебряных добровольцев, в рамках технологии для пенсионеров, страдающих когнитивными нарушениями, изготавливают мягкие, жёсткие и сложные технические панели с механическими элементами. Первые сделаны из ткани и шерсти, вторые – из камня, стекла, наждачки, щётки и мочалки, а в качестве механических элементов выступают дверные и навесные замки, звонки, цепочки-колесики, розетки.

Благодаря такой практике, пенсионеры не только тренируют мышление, воображение, память, координацию и навыки движения, но и развивают тактильные ощущения, сенсорное восприятие, крупную и мелкую моторику рук через разнообразие текстур материалов, их различную плотность и отдельные мелкие детали.

По словам 68-летнего волонтёра проекта Надежды Николаевны, применяя эту технологию, работать очень полезно.

- Мои подопечные всегда с энтузиазмом относятся к нашим занятиям, им особенно нравится работа с механическими панелями. В процессе совместной деятельности мы вспоминаем много историй из их жизни, кроме того, такие занятия поднимают нам настроение, это всегда весело и занимательно, - отметила она.

Напомним, реализация комплекса оздоровительных мероприятий стала возможна благодаря победе проекта в конкурсе грантов фонда поддержки и развития филантропии «КАФ».

ИСТОЧНИК KP.RU