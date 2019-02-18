Тюменские производители продуктов питания приняли участие в выставке «Продэкспо»

СЕГОДНЯ 19:51 2019-02-18T19:51:53+03:00

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Производители продовольственных товаров Тюменской области приняли участие в выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо», которая состоялась в московском ЦВК «Экспоцентр». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, участники мероприятия презентовали свою продукцию посетителям выставки и пообщались с коллегами и партнёрами.

На второй день выставки, представители каждой из тюменских компании приняли участие в индивидуальной программе, где провели двусторонние встречи с представителями бизнеса Москвы. По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина, участие в «Продэкспо» для тюменского бизнеса планировалось с учетом пожеланий каждого предприятия.

- Наша цель – помочь товаропроизводителям найти выгодных партнеров для сбыта качественной продукции, которой славится Тюменская область, - рассказал он.

Стоит отметить, что «Продэкспо» - авторитетное ежегодное событие в сфере продовольствия и напитков, включая алкогольные. Более 25-ти лет эта выставка определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. Всего в мероприятии приняли участие более 2,3 тысяч компаний из 63 стран мира, из которых 1,6 тысяч российских компаний, более 60 тысяч посетителей из России и 95 стран мира.

Организатором бизнес-миссии тюменцев выступила Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Напомним, с 28 февраля по 1 марта 2019 года представители нефтегазовых предприятий Тюменской области посетят Ханты-Мансийский округ – Югру с бизнес-миссией, организованной Торгово-промышленной палатой Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU