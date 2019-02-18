Представители тюменских нефтегазовых предприятиях посетят с бизнес-миссией ХМАО-Югру

СЕГОДНЯ 19:09 2019-02-18T19:09:53+03:00

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Представители нефтегазовых предприятий Тюменской области с 28 февраля по 1 марта 2019 года посетят Ханты-Мансийский округ – Югру с бизнес-миссией, организованной Торгово-промышленной палатой Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тюменцы посетят два города – Ханты-Мансийск и Нягань.

Во время бизнес-миссии тюменские предприятия презентуют коллегам свою продукцию и услуги, а также обсудят перспективы сотрудничества с югорскими компаниями. В их числе: ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО «АКИ-ОТЫР», АО «НК Конданефть», АО «РН - Няганьнефтегаз», ЗАО «Надымская нефтегазоразведочная экспедиция» и других.

По словам вице-президента ТПП Тюменской области Елены Авериной, это хорошая возможность для бизнеса юга региона представить свою продукцию ведущим компаниям нефтегазового рынка Западной Сибири.

- Северные соседи заинтересованы в налаживании тесных деловых связей с тюменцами, рассчитывают на выгодные предложения и готовы рассмотреть варианты сотрудничества, - подчеркнула Елена Аверина.

В настоящее время группа предприятий для бизнес-миссии формируется, заявки можно отправить на электронную почту специалиста Торгово-промышленной палаты Тюменской области krivovayouliya@gmail.com.

Напомним также, что в 2019 году Центр поддержки экспорта Тюменской области в 2019 году запланировал более 20-ти выездных мероприятий для представителей тюменских компаний в страны СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока. Благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях Центра экспорта предприятия малого и среднего бизнеса в 2018 году заключили 66 экспортных контрактов на общую сумму 285 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU