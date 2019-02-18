Тюменская фирма - первое предприятие в Тюменской области, получившим заём Фонда развития промышленности

СЕГОДНЯ 18:59 2019-02-18T18:59:29+03:00

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Производственная фирма «АРС-Пром», которая работает на тюменском рынке более 25 лет и специализируется на производстве и реализации материалов для кровли и фасадов, стала первым предприятием в Тюменской области, получившим заём Фонда развития промышленности. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, производственные площади «АРС-Прома» размещены в Тюмени, Челябинске, Сургуте, сеть филиалов — в Новосибирске, Ишиме, Асбесте, Кургане и Екатеринбурге.

В 2018 году экспертный совет ФРП одобрил проект предприятия по закупке оборудования для производства конструкций из металла, необходимых для строительства быстровозводимых зданий «Кайман». Такие здания представляют собой металлический каркас из лёгкого стального профиля, готовые к доставке на строительную площадку, а его конструкция легко монтируется на болты. Простая сборка выгодно отличает «Каймана» от зданий, построенных по другим технологиям. Их можно использовать как склады, логистические комплексы, холодильные склады, зернохранилища, животноводческие комплексы, производственные здания, спортивные комплексы и др.

Чтобы реализовать проект, инвестор планирует закупить двухблочные котельные, трансформаторную подстанцию и набор высокотехнологичного оборудования. Общий объём инвестиций составит 75 млн рублей, из которых 7 млн рублей – средства займа ФРП. Благодаря созданию нового производства появится 25 новых рабочих мест. Новые виды продукции уже сегодня возможно приобретать на заводе с полным комплексом услуг (от проектирования до строительства) «под ключ».

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Андрея Шальнева, займы Фонда развития промышленности – это реальная возможность для предпринимателей технически перевооружить своё производство или создать новое.

- ФРП предлагает льготные условия софинансирования проектов – ставки составляют 1%, 3% и 5% годовых, при этом отраслевых и территориальных предпочтений у ФРП нет, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU