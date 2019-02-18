2019-02-18T18:20:11+03:00
Экономика

В Тюменской области реализуется новый инвестпроект по строительству лечебно-профилактического учреждения

Его реализует компания «Профилакторий «Светлый»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области реализуется новый инвестпроект по строительству лечебно-профилактического учрежденияВ Тюменской области реализуется новый инвестпроект по строительству лечебно-профилактического учрежденияФото: Татьяна Коркина
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Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области на минувшей неделе провёл встречу региональных промышленных предприятий с компанией «Профилакторий «Светлый», которая реализует в нашем регионе инвестиционный проект по строительству лечебно-профилактического учреждения в Тюмени. Встреча состоялась для того, чтобы региональные предприятия приняли участие в создание нового проекта.

В общей сложности в нём приняли участие 17 региональных поставщиков и подрядчиков, включая предприятия по выполнению строительно-монтажных работ, производители песка, бетона, железобетонных изделий и др. Во время встречи стороны обсудили этап реализации проекта, порядка взаимодействия с поставщиками и подрядчиками.

Сегодня – последний день по сбору коммерческих предложений по поставке материалов и выполнению различных работ. Среди них: земляные работы, устройство фундамента, сваи, ростверк, фундаментные блоки, плиты перекрытия, перемычки, монолитные участки (листы), соединительные детали, арматурная сетка, бетон, песок и цементно-песчаный раствор.

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области предлагает всем заинтересованным предприятиям, которые не смогли поучаствовать во встрече, но хотят поучаствовать в реализации проекта, обратиться для получения контактов «Профилактория «Светлый» по адресу ил телефону (3452) 42-66-30, e-mail: IsaevaTA@72to.ru. Контактное лицо: главный специалист сектора импортозамещения отдела государственной поддержки промышленности Исаева Татьяна Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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