Потенциальные инвесторы заинтересованы в создании крупного логистического комплекса в Тюменской области
Транспортная инфраструктура и логистические схемы - немаловажный вопрос, интересующий инвесторов, которые хотят вести бизнес на территории Тюменской области. Как рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, на днях на площадке РИФ-2019 тюменцы встретились с представителями зарубежной компании, рассматривающей создание крупного логистического комплекса на территории нашего региона.
Как отметил директор Инвестиционного агентства Тюменской области, помимо всего прочего интерес у потенциальных инвесторов вызывает программа подготовки квалифицированных специалистов по системе «под ключ». По его словам, дефицит кадров – одна из главных проблем общероссийского уровня, в особенности, когда речь идёт о создании высокотехнологических производств.
- Само понятие комплексного сопровождения инвестпроектов изначально формировалось в Тюменской области. Мы были первопроходцами в этом направлении. Поэтому тюменская региональная и муниципальные команды накопили серьезный опыт взаимодействия с федеральными структурами и ресурсоснабжающими организациями в интересах инвесторов, - подчеркнул Андрей Шальнёв.
Региональная программа «Семь шагов по развитию экономики муниципальных образований», которая работает на территории Тюменской области, позволяет каждой территории прогрессировать на основе анализа имеющихся возможностей и ресурсов. Учитываются кадровый потенциал, наличие свободных площадок для создания новых предприятий, возможные рынки сбыта продукции и многие другие факторы.
- Тюменский опыт в этой сфере уже вызвал большой интерес в других регионах, - отметил Андрей Шальнёв на заседании круглого стола «Практики работы региональных агентств инвестиций и корпораций развития».
ИСТОЧНИК KP.RU