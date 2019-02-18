2019-02-18T18:00:55+03:00
Экономика

Тюменцы предлагают инвесторам анализ сбыта продукции на российском и международных рынках

Наш регион может похвастаться уникальным опытом комплексного сопровождения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы предлагают инвесторам анализ сбыта продукции на российском и международных рынкахТюменцы предлагают инвесторам анализ сбыта продукции на российском и международных рынкахФото: pixabay.com
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Тюменская область поделилась с другими российскими регионами уникальным опытом комплексного сопровождения и поддержки инвестпроектов на муниципальном уровне, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

По словам гендиректора Инвестиционного агентства Тюменской области Андрея Шальнёва, круглый стол «Практики работы региональных агентств инвестиций и корпораций развития», который прошёл в преддверии РИФ-2019 в Сочи, занимает одно из самых заметных мест. Он рассказал, что тюменцам важно знать, что интересует инвесторов в современных условиях, какие проблемы перед ними встают и чего они ждут от региональных властей.

- Мы периодически обмениваемся с коллегами из других регионов интересными практиками. По нашему опыту, одним из первых по значимости сегодня становится вопрос изучения перспектив выхода продукции предприятий, появляющихся в результате реализации инвестпроектов, на внутрироссийский и международный рынки сбыта. На переговорах с потенциальными инвесторами эта тема привлекает самое большое внимание, - отметил Андрей Шальнёв.

В Тюменской области накоплен большой опыт анализа перспективных рынков сбыта с учетом интересов конкретных инвесторов. Особое внимание обращено на экспортный потенциал инвестиционных проектов. Бизнесменам, которые хотят вложить средства в развитие региональной экономики, рассказывают об эффективной программе государственной поддержки экспорта, которая действует в Тюменской области.

Так, в рамках РИФ состоялись переговоры с компанией «Стойленская нива». Речь шла о проекте по глубокой переработке зерна для выпуска продукции, которая обладает хорошим экспортным потенциалом. Инвестору был предложен анализ перспектив сбыта продукции на внутрироссийском и международном рынках, а также комплекс мер государственной поддержки.

- Это один из примеров нашего системного подхода к привлечению инвестиций, - подчеркнул Андрей Шальнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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