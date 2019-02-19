Житель Тюменской области задушил свою тетю деревянным бруском

СЕГОДНЯ 05:50 2019-02-19T05:50:12+03:00

Он пришел к ней в гости и поссорился

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Житель Нижнетавдинского района Тюменской области бил свою тетю. 28-летний мужчина был у родственницы в гостях и в ходе беседы между ними возникла ссора. Сельчанин схватил деревянный брусок и им задушил 48-летнюю женщину.

Преступление произошло 14 февраля. По данному факту уже возбуждено уголовное дело на основании ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый задержан. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Тюменском межрайонном следственном отделе.

ИСТОЧНИК KP.RU