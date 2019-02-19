Погода 19 февраля в Тюмени: пасмурно и тепло

СЕГОДНЯ 04:50 2019-02-19T04:50:24+03:00

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Вторник, 19 февраля, в Тюменской области будет пасмурным. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -5 -7 градусов. Ветер 2-4 м/с.

В Тюмени небо будет пасмурным, утром и вечером возможны слабые осадки. Столбики термометров покажут -8 -6 градусов, ветер ожидается в пределах 1-4 м/с.

В Тобольске небольшой снегопад будет идти весь день. Градусники покажут утром и вечером -8, днем -6 градусов. В Ялуторовске и Заводоуковске -5 -6 пасмурно, но без осадков. В Ишиме утром -8 -7, к вечеру -5 -6 и слабый снег ночью и вечером.

19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита). В этот день проводятся мероприятия для привлечение внимания общественности, представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и вообще всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей планете сохранилось всего 119 видов.

В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.

В народном календаре этот день назван Вуколом Телятником или Жуколой. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята.

Считалось, что мороз на Вукола обещает бурную весну, сухое и жаркое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU