СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-18T16:24:21+03:00

В Тобольске потерялась 85-летняя бабушка. Фото УУР УМВД по Тюменской области

Женщины нет дома уже шестой день

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В Тобольске разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю Аграфену Дмитриевну Романченко. Бабушка 12 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост около 160 см., худощавого телосложения, не сутулится, глаза карие, волосы прямые седые,

Особые приметы: страдает частичной потерей памяти, речь медленная, долго думает что сказать, может повторять одно и тоже, прихрамывает, ходит с тростью, вспыльчивая.

Была одета: На голове шаль темного цвета, демисезонное пальто коричневого цвета с мехом темного цвета, платье разноцветное, серая кофта, колготки теплые чёрного цвета, валенки темного цвета.

При себе имела: сумку темно-синего цвета с надписью белого цвета «9 мая», документы на имя разыскиваемой в красном пакете.

Всех кому, что-либо известно о местонахождении Аграфены Дмитриевны, либо кто располагает иной информацией просим сообщить в Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский» по телефонам (3456) 25-23-70, 39-96-20, 39-97-44, 39-97-49, либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 727, 793 932, дежурная часть (3452) 793-023 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU