СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-18T15:55:32+03:00

За сугробы во дворах Тюмени коммунальщикам уже выписаны штрафы на 672 тысячи рублей. Фото администрации Тюмени

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Из дворов и улиц Тюмени активно вывозят снег и сколотый лед. После снегопадов город необходимо очистить от сугробов. Причем убрать их предстоит также с крыш, тротуаров, подходов к контейнерам.

Порядок вывоза снега и сколотого льда с дворовых территорий установлен постановлением администрации Тюмени от 2.02.2009 № 4-пк. Убранный снег и сколотый лед допускается размещать в месте временного складирования на определённые сроки в зависимости от количества выпавших осадков:

- при снегопаде до 5 мм/12 часов – не более 7 суток;

- при сильном снегопаде от 6 до 19 мм/12 часов – не более 10 суток;

- при сильном снегопаде более 20 мм/12 часов – не более 14 суток со дня размещения на местах временного складирования снега.

Сваливать снег нельзя на перекрестках межквартальных, внутриквартальных проездов; на тротуарах, на проезжей части, у стен зданий;

Можно создавать валы на парковках за исключением мест для инвалидов и в местах, где нет препятствий для вывоза отходов спецтранспортом.

Места временного складирования снега и сколотого льда должны быть огорожены сигнальными лентами, оборудованы информационной табличкой, в которой указано наименование лица, осуществляющего работы по уборке дворовых территорий от снега и льда (снегоочистки и ликвидации зимней скользкости), с указанием номеров телефонов.

Нарушение требований к зимней уборке на территории города Тюмени влечет наложение штрафы:

1. За нарушение требований по снегоочистке, ликвидации зимней скользкости объектов благоустройства и (или) вывозу снега (утилизации способом снегоплавления): на граждан – от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 100 тысяч рублей;

2. За сброс снега, собранного при очистке объектов благоустройства, с транспортных средств вне специально отведенных мест: на граждан – 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – 200 тысяч рублей;

3. За непринятие мер по ликвидации обледенения на объектах благоустройства, образовавшегося в результате утечки воды из сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в установленные сроки: на граждан – от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

4. За непринятие мер по очистке от снега и льда крыш, карнизов, водостоков зданий, сооружений: на граждан – 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 1 января административная комиссия Центрального округа уже рассмотрела 40 дел по статье о нарушении требований к зимней уборке. По 29 делам выписаны штрафы. К административной ответственности привлечено 16 юридических, 9 должностных и 4 физических лица. Общая сумма наказания составила 672 тысячи рублей.

Напоминаем, что при возникновении проблем с вывозом снега жители могут обратиться к квартальному или на портал «Тюмень – наш дом» в рубрику «Складирование снега».

ИСТОЧНИК KP.RU