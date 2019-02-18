2019-02-18T15:33:39+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов

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Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладовБанк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов
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Банк УРАЛСИБ повысил процентные ставки на сроки 91-1100 дней по срочным вкладам в российских рублях. В среднем, ставки по депозитам Банка УРАЛСИБ увеличились на 0,5 процентного пункта.

В рамках новых тарифов процентные ставки в рублях, в зависимости от суммы и срока вклада, составляют:

• По вкладам вида «Доход» – от 6,1% до 7,5% годовых.

• По вкладам вида «Рост» – от 5,4% до 6,8% годовых.

• По вкладам вида «Комфорт» – от 5,1% до 6,5% годовых.

Максимальные ставки по указанным видам вкладов доступны в рамках пакета услуг «Прайвет».

Процентная ставка по вкладу «Почетный пенсионер», в зависимости от срока вклада, составляет 6,4 – 6,9% годовых. При этом минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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