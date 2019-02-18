2019-02-18T15:20:45+03:00
Политика

СовБез России обсудит в Тюмени безопасность на транспорте и в учебных заведениях

Выездное заседание состоится 19 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Вопросы безопасности на транспорте и в образовательных организациях в России обсудят завтра, 19 февраля в Тюмени. В городе состоится выездное совещание Совета Безопасности РФ. Его проведет секретарь СовБеза Николай Патрушев.

На заседании будет уделено внимание антитеррористической защищенности учебных заведений и общественного транспорта. Рассмотрены вопросы, связанные с предупреждением фактов причинения вреда здоровью граждан. Предложены также дополнительные меры по противодействию информации в социальных сетях, побуждающей детей и взрослых на совершение незаконных либо опасных для их жизни действий.

В заседании примут участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе, главы регионов Урала, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Напомним, что Совет Безопасности России действует с 1992 года и готовит решения Президента РФ в области обеспечения внутренней и внешней безопасности страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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