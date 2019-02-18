2019-02-18T15:23:39+03:00
Спорт

В Тюмени выбирают сильнейших мотогонщиков на льду

Победители отправятся на всемирную Универсиаду в Красноярск
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени выбирают сильнейших мотоциклистов в гонках на льду. Фото ДЮСШ «Старт XXI век»В Тюмени выбирают сильнейших мотоциклистов в гонках на льду. Фото ДЮСШ «Старт XXI век»
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Среди тюменцев выбирают сильнейших мотогонщиков для участия в Кубке Красноярска, который состоится в рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады.

В минувшие выходные на мототреке спортшколы «Старт XXI век» состоялись открытый чемпионат и первенство Тюмени в дисциплине «гонки на льду».

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены - победители городских и областных соревнований, участники кубков и чемпионатов России. В финал вышли 9 гонщиков, из которых были названы трое основных спортсмена и два запасных для участия в Кубке Красноярска 10 марта.

В личном зачете победу одержал Кирилл Козлов, второе место у Андрея Утусикова, третье - у Якова Арбузова. Все они занимаются в ДЮСШ «Старт XXI век».

В командном зачете весь пьедестал заняли спортивные трио также из ДЮСШ «Старт XXI век». Первое место заняли Андрей и Алексей Утусиковы, и Максим Столбов. Второе место «взяли» Кирилл Козлов, Леонид Максименко и Сергей Копылов. Бронзовые награды завоевали Михаил Ковалев, Петр Захаров и Яков Арбузов.

Окончательно все точки относительно состава тюменской команды будут расставлены 2 марта на заключительном, IV этапе чемпионата и первенства города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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