Тюменская школьница сломала позвоночник, прыгнув в сугроб

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-18T14:37:20+03:00

Первое время девочка даже не могла дышать

Изменить размер текста: A A

12-летняя тюменка сломала грудные позвонки, спрыгнув с крыши сарая в сугроб. Несчастный случай произошел, когда девочка играла. Она неудачно приземлилась на спину и первое время даже не могла дышать.

Происходящее увидела соседка, она поспешила ребенку на помощь. Она же вызвала скорую помощь. Мама до приезда бригады дала ребенку обезболивающее.

Сообщение поступило в 15.43. Прибывшие медики быстро переместили девочку на спинальный щит и зафиксировали специальными средствами, чтобы исключить осложнение полученных травм.

В областной клинической больнице № 2 у школьницы диагностировали неосложненный переломом грудных позвонков. Ребенок получает лечение в полном объёме, состояние у нее удовлетворительное.

По словам врачей, с подобными травмами они сталкиваются ежегодно. Дети любят играть в сугробах. Но прыжки с высоты иногда заканчиваются травмами. Ведь под слоем пушистого снега могут скрываться металлические обломки, или другие твердые предметы да и высота – уже сама по себе опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU