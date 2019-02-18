2019-02-18T14:12:14+03:00
Происшествия

Мужчина, выпавший из окна 7 этажа в Тюмени, остается в реанимации

Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь
Марина АНТОНОВА
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Тюменские врачи борются за жизнь мужчины, который накануне, 17 февраля, выпал из окна высотки и остался жив. ЧП произошло на улице Тимуровцев, 32 около четырех часов дня. Мужчина получил серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, вызов на станцию скорой помощи поступил в 15.43, бригада прибыла на место в 15.53. Пострадавший был доставлен в ОКБ №2. В настоящий момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него диагностирована тяжелая сочетанная травма – множественные переломы, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

Причины и обстоятельства падения сейчас устанавливают сотрудники городской полиции.

- Сообщение о падение поступило в отдел полиции №6 в 15ю31. На место сразу выехал дежурный наряд, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

Уже известно, что 37-летний мужчина выпал из окна 7-го этажа. Криминального характера в произошедшем нет. Более подробные обстоятельства еще устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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