2019-02-18T12:42:33+03:00
Спорт

Тюменец взял три «золота» на первенстве России по лыжным гонкам

Иван Якимушкин включён в сборную на всемирную Универсиаду
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец Иван Якимушкин взял три «золота» на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров. Соревнования прошли в Рыбинске. В соревнованиях участвовали более 100 юношей и 95 девушек из 36 регионов России.

Выпускник тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону имени Носковой выиграл масс-старт свободным стилем, спринт и индивидуальную гонку. Иван включён в состав сборной на всемирную Универсиаду, которая начинается в Красноярске 2 марта.

Еще один выпускник тюменской школы олимпийского резерва Игорь Фофанов пришел в масс-старте 20-ым. Действующий воспитанник Артем Горчаков занял 15-ое место.

Среди девушек в масс-старте свободным стилем воспитанница тюменской школы Наталия Мекрюкова стала 14-ой, а выпускницы Анна Грухвина и Анастасия Бекишева заняли 13-ю и 27-ю строчки соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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