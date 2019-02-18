ПАО «Транснефть» помогло начать на Ямале строительство моста через реку Пур

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-18T12:12:33+03:00

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В Сочи в рамках работы Российского инвестиционного форума состоялась церемония подписания кредитного соглашения о финансировании проекта строительства мостового перехода через реку Пур.

Соглашение на сумму 6 млрд. рублей было подписано между Газпромбанком и ООО «Региональная инфраструктурная компания» (структурное подразделение АО «Мостострой-11»). Проект предусматривает строительство на территории Ямало-Ненецкого автономного округа участка автодороги от района Коротчаево до поселка Уренгой, протяженностью 2,46 км, в том числе моста через реку Пур длинной 1,02 км. Продолжительность строительства составит 32 месяца.

Решение о строительстве моста было принято по итогам подписания в апреле 2015 года в Сургуте Дополнительного Соглашения № 4 между полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе, главами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, ПАО «Транснефть» и АО «Корпорация Развития». Мостовой переход был включен в перечень объектов социальной инфраструктуры нового магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. ПАО «Транснефть» обеспечило необходимое финансирование, позволившие выполнить изыскательные и проектные работы, получить необходимые разрешительные документы по строительству моста. В конце 2018 года подрядная организация «Мостострой – 11» вышла на строительную площадку, были забиты первые сваи нового мостового перехода.

Мост свяжет заполярные территории, где сейчас идет интенсивное обустройство крупных нефтегазовых месторождений, с автомобильным и железнодорожным транспортным узлом Коротчаево, обеспечит надежное сообщение с большой землей для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. В настоящее время на этом участке действует только зимник и понтонная переправа. В межсезонье перевозка людей и доставка грузов возможна лишь с помощью вертолетной техники.

По исследованиям, проведенным правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, ежедневно реку Пур пересекает около 700 единиц автомобильного транспорта, свыше 75% автомобилей имеют грузоподъемность свыше 10 тонн. Годовые суммарные затраты для предприятий на оплату услуг понтонных и ледовых переправ через реку составляют свыше 2,1 млрд. рублей. Прогнозируется, что после введения моста в эксплуатацию, интенсивность движения на этом участке возрастет до 2,5 тыс. автомобилей в сутки, что придаст новый импульс для промышленного освоения заполярных территорий.

В церемонии подписания кредитного соглашения приняли участие первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников, заместители губернатора ЯНАО Александр Калинин и Александр Можаров, председатель счетной палаты ЯНАО Владимир Свидлов, генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу заместитель генерального директора АО «Транснефть – Сибирь» Сергей Сметанюк

ИСТОЧНИК KP.RU