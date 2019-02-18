2019-02-18T11:55:08+03:00
Происшествия

Тюменец через месяц заметил, что потерял 45 тысяч рублей

Деньги пропали с банковской карты
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудница одной из саун Тюмени украла у посетителя 45 тысяч рублей. Она перечислила деньги с его банковской карты, воспользовавшись онлайнсервисом в мобильном телефоне.

Пропажу мужчина обнаружил, спустя месяц. Он обратился в полицию и стражи порядка смогли установить, куда ушли деньги. Подозреваемая была задержана.

Выяснилось, что мужчина приехал в сауну с друзьями. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он оплатил услуги с помощью онлайн перевода и девушка запомнила пароль мобильного приложения. Когда мужчина оставил без внимания свой сотовый телефон, она взяла его и перевела деньги на свой банковский счет.

В полиции 25-летняя подозреваемая сообщила, что уже потратила все деньги. На тюменку заведено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе полиции Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменец, выпавший из окна, остается в реанимации
Тюменец взял три «золота» на первенстве России по лыжным гонкам
ПАО «Транснефть» помогло начать на Ямале строительство моста через реку Пур
Тоболячка избила возлюбленного поленом по голове и всадила нож в грудь
Тюменцев, вызывающих скорую помощь незнакомцам на улице, просят дожидаться медиков
Тюменский ученый предложил изучать прошлое с помощью тараканов
Тюменцев призывают к спонтанной доброте
В Тюмени из-за неисправной печи сгорел дом
Школьники Тюмени показали свои изобретения на первом фестивале «Инновация»
Родители будущих первоклассников в Тюменском районе не спешат в школы
Полицейские задержали мошенника, "кинувшего" тюменца на 5 миллионов рублей
Тюменец Александр Большунов выиграл золото на Кубке мира по лыжным гонкам
Тюменские моржи поспорят со спасателями за «Огненную шайбу»