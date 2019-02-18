Тюменец через месяц заметил, что потерял 45 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-18T11:55:08+03:00

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Сотрудница одной из саун Тюмени украла у посетителя 45 тысяч рублей. Она перечислила деньги с его банковской карты, воспользовавшись онлайнсервисом в мобильном телефоне.

Пропажу мужчина обнаружил, спустя месяц. Он обратился в полицию и стражи порядка смогли установить, куда ушли деньги. Подозреваемая была задержана.

Выяснилось, что мужчина приехал в сауну с друзьями. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он оплатил услуги с помощью онлайн перевода и девушка запомнила пароль мобильного приложения. Когда мужчина оставил без внимания свой сотовый телефон, она взяла его и перевела деньги на свой банковский счет.

В полиции 25-летняя подозреваемая сообщила, что уже потратила все деньги. На тюменку заведено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе полиции Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU