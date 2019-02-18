Тоболячка избила возлюбленного поленом по голове и всадила нож в грудь

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-18T11:35:01+03:00

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Жительница Тобольского района в порыве ревности избила своего сожителя поленом по голове, а затем ударила ножом в грудь. После этого она бросила своего возлюбленного одного и ушла со своей знакомой. Раненый мужчина обратился за помощью к соседям и те вызвали ему скорую помощь.

Как оказалось, 50-летняя женщина потеряла гражданского супруга, так как его долго не было дома, и отправилась искать. Она нашла своего мужчину спящим у общей знакомой. Приревновав к другой, женщина отлупила мужчину, а затем ранила. После чего обе женщины спокойно ушли из дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемая в преступлении уже была судима за аналогичное преступление. Она полностью признала свою вину. С нее взята подписка о невыезде. Расследование преступления продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU