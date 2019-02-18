Тюменцев, вызывающих скорую помощь незнакомцам на улице, просят дожидаться медиков

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-18T11:01:59+03:00

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Медики Станции скорой помощи просят тюменцев, вызывающих бригаду незнакомым людям на улице, оставаться на месте до приезда машины. Нередко «желание помочь», лежащему на улице человеку без сознания, заканчивается ничем. Когда медики приезжают на место, там нет ни пациента, ни того, кто вызвал ему помощь.

Случай №1: Я в МЧС звонил, а они на вас, скорую помощь, переключили…», - начал разговор вызывающий, который проезжал мимо и увидел лежавшего на улице человека. Диспетчер прервал его и попросил назвать адрес, куда необходим выезд бригады скорой помощи. Как выяснилось, у дома №4 на улице Ташкентской в сугробе лежит мужчина. Состоянием пострадавшего очевидец поинтересовался заранее, поэтому диспетчеру подробно изложил, что пациент пьян, сам встать не может, внятно на вопросы не отвечает, не избит, видимых травм нет, прилично одет. В течение минуты вызов был принят и оформлен. В 10:27 диспетчер направил по адресу врачебную бригаду. На месте медики были уже через 16 минут, но ни пациента, ни очевидца не обнаружили.

Случай №2: Сейчас ехал в автобусе по улице Аккумуляторной и на остановке увидел человека, вроде бы без сознания. Это была не моя остановка, поэтому я не стал выходить и узнавать у этого человека, нужна ли ему помощь», – такое сообщение на днях получил диспетчер скорой помощи от пассажира автобуса. Вызов был оформлен как срочный и сразу передан бригаде медиков. Машина на вызов мчалась со спецсигналами, но 43-летний мужчина от осмотра и медицинской помощи отказался. А чтобы медики ему больше не докучали, он встал и ушел прочь.

Случай №3: «На Котовского, 62 у девушки травма головы. Я ее никак не могу на лавку посадить, она все время уползает», - еще одно обращение, поступившее от неравнодушного тюменца в 11:54. А в 12:09 медики были на месте, но 45-летняя женщина не разрешила им к себе приближаться и проводить осмотр. Медиков она заверила, что никого не просила вызывать ей скорую, и быстро ушла, а бригада направилась на следующий вызов, потеряв в общей сложности на эту пациентку около 20 минут.

Врачи рекомендуют спрашивать пострадавшего, согласен ли он, чтобы ему вызвали бригаду медиков. Если пострадавший без сознания, то нужно набирать 103 и обязательно дожидаться приезда скорой. Нужно находиться рядом с пациентом, чтобы не только поддержать его добрым словом, оказать первую помощь, но и помочь медикам быстро найти их.

ИСТОЧНИК KP.RU