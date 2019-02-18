2019-02-18T10:29:37+03:00
Наука

Тюменский ученый предложил изучать прошлое с помощью тараканов

Насекомые - прекрасные индикаторы климата и условий быта людей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Через историческую энтомологию тюменский ученый предлагает изучать прошлое. Новый метод создал доцент кафедры отечественной истории ТюмГУ Сергей Туров, сообщает пресс-служба вуза.

Например, по миграции обычных рыжих тараканов можно проследить, как менялся климат в Сибири. По словам историка, насекомые - прекрасные индикаторы, потому что хладнокровные на изменения температуры окружающей среды реагируют мгновенно.

Туров отмечает, что в Сибири до прихода русских тараканов не было. У кочевников в чумах и юртах, продуваемых всеми ветрами, насекомые не выживали, кроме блох и вшей. Причем вши были преимущественно у хантов, а у ненцев из-за собак, которые с ними жили, чаще встречались блохи.

- Вместе с русскими в Сибирь пришли тараканы, но не привычные нам прусаки, а так называемый черный таракан. Первое документальное упоминание о тараканах есть в присланном в Сибирский приказ из приполярной Мангазеи сообщении о случившемся в 1642 году пожаре: «Волею Божьей, государь, половина города выгорела дотла, а из остальной половины лезут-ползут тараканы в поле. И, видно, быть и на той половине гневу Божию, и долго ли, коротко ли той половине горети, что и от старых людей примечено», - цитирует Сергей Викторович.

Таким образом, уже к середине XVII века тараканы добрались до низовьев реки Таз. В 1770 году эти насекомые «до Омской крепости расплодились».

Возможно, черный таракан захватил бы и другие земли, но у него появился соперник. Как писал академик Петер Паллас, «в Усть-Каменгорске за несколько лет примечены некоторые маленькие азиатские тараканы, о которых думают, что они привезены сюда с ташкентскими товарами». Этих насекомых, маленьких и плоских, было так много, что почти все дома были ими полны. Всего через несколько лет эти тараканы были уже в Томске. Томичи были уверены в том, что привезли их купцы, торгующие на китайских границах.

Так начались тараканьи войны. Мелкие рыжие насекомые легко пролезали в самые глубокие щели и откладывали там свои личинки, а кладки соперников уничтожали. Эту войну большие черные тараканы проиграли, сообщил С. Туров. Из-за своих размеров они не могли добраться до личинок рыжих и через некоторое время совсем исчезли. Сейчас о них даже мало кто знает.

Рыжий таракан получил в России прозвище «прусак» из-за своего окраса напоминавшего россиянам, как правило, рыжих и усатых прусских солдат. Когда рыжий таракан из России добрался до Европы, здесь он, вполне логично, стал называться «русским» тараканом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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