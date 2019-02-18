2019-02-18T10:07:42+03:00
Общество

Тюменцев призывают к спонтанной доброте

Бескорыстно радовать - это просто
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцам предлагают присоединиться к празднованию ежегодного международного Дня спонтанного проявления доброты и угостить бездомных обедом или какими-нибудь продуктами; уступить кому-нибудь очередь в магазине, сделать кормушку для птиц, посидеть с соседским ребенком, сходить в магазин за продуктами для пожилого человека или помочь инвалиду перейти через дорогу. Даже просто улыбнуться прохожему - тоже немалый поступок.

Праздник отмечается 17 февраля, но бескорыстные поступки можно совершать в любой другой день. Суть праздника в том, чтобы люди стали отзывчивее, сопереживали другим и проявляли великодушную и безграничную доброту ко всем окружающим, не ожидая благодарности. Главная награда – радость других людей.

В честь Дня спонтанного проявления доброты во многих городах по всему миру проходят благотворительные мероприятия и марафоны с участием известных актеров, социальных и политических деятелей.

- Радует, что все больше учреждений Тюмени присоединяются к благотворительности. Активно подхватили идею детские центры развития, что, на мой взгляд, очень важно, ведь это позволяет прививать чувство сопереживания с самого раннего возраста, - считает депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

Директор НП «Деловой клуб» Мария Шатохина отмечает, что благотворительность важна и самим дарителям, она развивает дух.

- Дети, видя пример родителей, учатся состраданию, пониманию и помощи, - говорит Мария Шатохина. - К тому же, я считаю, что если ты занимаешься бизнесом, у тебя есть доходность, ты должен делиться с тем, у кого нет такой возможности в виду возраста, например. Приглашаю всех делать добрые дела, ведь это так просто!.

В первые весенние дни, например, в столице пройдет ежегодная конференция «Благотворительность в России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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