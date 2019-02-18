В Тюмени из-за неисправной печи сгорел дом
Частный деревянный дом сгорел в минувшие выходные в Тюмени. Пожар вспыхнул в переулке Казаровском. Полностью уничтожена крыша, серьезно повреждено имущество внутри дома.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи. К счастью, погибших и пострадавших нет.
О происшествии очевидцы сообщили в социальных сетях. В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили информацию, уточнив, что вызов поступил в 15.26. На место происшествия выезжали 17 пожарных и пять единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 15.51.
В ночь на 17 февраля в Тарманах сгорела квартира на пятом этаже 5-этажного дома по ул. Малышева. Огонь тушили 30 сотрудников МЧС и 13 машин спецтехники. Во время тушения огня было спасено 20 человек. Всего же из горящего дома эвакуировано 25 человек. Никто не пострадал. Причина возгорания еще устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU