2019-02-18T09:12:50+03:00
Общество

Школьники Тюмени показали свои изобретения на первом фестивале «Инновация»

Все работы станут участниками форума молодых исследователей «Шаг в будущее» в Москве
Маргарита КАЛИНКИНА
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Школьники Тюмени показали свои изобретения на первом фестивале «Инновация». Фото Департамента образования ТюмениШкольники Тюмени показали свои изобретения на первом фестивале «Инновация». Фото Департамента образования Тюмени
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Около десяти изобретений представили школьники Тюмени на первом фестивале «Инновация». Он впервые состоялся 15 февраля в школе № 7. Все проекты уже рекомендованы для участия на Всероссийском этапе научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее» в Москве, сообщили в пресс-службе городского департамента образования.

Среди проектов ноу-хау по очистке воды и робот для борьбы с сосульками. Ученица 11 класса школы № 7 Анастасия Храмцова создала ультразвуковой дальномер для обнаружения объектов. Он помогает снизить затраты на поиски углеводородов. В будущем Анастасия хочет связать свою жизнь с нефтегазовым делом.

- Прибор обнаруживает расстояние до нужного объекта и высвечивает его лазером. При этом он высчитывает температуру воздуха, а с помощью показателей адиабата мы можем судить о каких-то примесях в воздушных массах, можем определить, есть ли под нами нефть или газ, - рассказывает Анастасия Храмцова.

Как отмечают в департаменте образования Тюмени, свои идеи школьники могут представить на различных форумах, конкурсах и конференциях. 1 февраля в городе стартовал Месячник науки, приуроченный к 150-летию периодической системы химических элементов и 185-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева. 20 февраля в школе № 63 пройдет турнир естествоиспытателей, а 21 февраля в гимназии № 12 откроется детский НаукоГрад «Галактика-12».

ИСТОЧНИК KP.RU

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