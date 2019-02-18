Родители будущих первоклассников в Тюменском районе не спешат в школы

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-18T08:38:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Ажиотажа на запись в первые классы в школах Тюменского района нет. Пока поступило пятьсот заявлений. Родители уверены, что места хватит всем. Планируется, что в этом году впервые за парты сядут 1925 детей.

До конца июня будет идти прием документов для детей, которые территориально относятся к образовательным организациям, а с 1 июля начнется набор ребятишек, которые не закреплены за территорией школы, их будут принимать при наличии свободных мест, - сообщила начальник управления образования района Ольга Буторина.

В учебный внеурочный процесс во всех школах влючены занятия по шахматам. Первоклассники также будут учиться этой игре.

- Сейчас региону остро необходимы инженерные кадры, а шахматы развивают техническое и инженерное мышление, - пояснила Ольга Буторина.

В районе действует 23 школы, начата разработка проекта школы в микрорайоне Молодёжный с. Ушаково. Это будет первая школа, построенная в районе за последние 15 лет, сообщили в пресс-службе администрации района.

Потребность в учебных местах, в том числе и в первых классах, остается актуальной. Школы также нуждаются в молодых педагогах. Учителями начальных классов работают в основном педагоги в возрасте и им необходимо передавать свой опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU