2019-02-18T08:38:16+03:00
Общество

Родители будущих первоклассников в Тюменском районе не спешат в школы

Документы поданы только на четверть планируемых детей
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ажиотажа на запись в первые классы в школах Тюменского района нет. Пока поступило пятьсот заявлений. Родители уверены, что места хватит всем. Планируется, что в этом году впервые за парты сядут 1925 детей.

До конца июня будет идти прием документов для детей, которые территориально относятся к образовательным организациям, а с 1 июля начнется набор ребятишек, которые не закреплены за территорией школы, их будут принимать при наличии свободных мест, - сообщила начальник управления образования района Ольга Буторина.

В учебный внеурочный процесс во всех школах влючены занятия по шахматам. Первоклассники также будут учиться этой игре.

- Сейчас региону остро необходимы инженерные кадры, а шахматы развивают техническое и инженерное мышление, - пояснила Ольга Буторина.

В районе действует 23 школы, начата разработка проекта школы в микрорайоне Молодёжный с. Ушаково. Это будет первая школа, построенная в районе за последние 15 лет, сообщили в пресс-службе администрации района.

Потребность в учебных местах, в том числе и в первых классах, остается актуальной. Школы также нуждаются в молодых педагогах. Учителями начальных классов работают в основном педагоги в возрасте и им необходимо передавать свой опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский ученый предложил изучать прошлое с помощью тараканов
Тюменцев призывают к спонтанной доброте
В Тюмени из-за неисправной печи сгорел дом
Школьники Тюмени показали свои изобретения на первом фестивале «Инновация»
Полицейские задержали мошенника, "кинувшего" тюменца на 5 миллионов рублей
Тюменец Александр Большунов выиграл золото на Кубке мира по лыжным гонкам
Тюменские моржи поспорят со спасателями за «Огненную шайбу»
В двух крупных торговых центрах Тюмени эвакуировали всех работников и посетителей
Тюменцев по телефону проконсультируют о долевом строительстве и электронной регистрации недвижимости
Погода 18 февраля в Тюмени: пасмурно и ветрено
Тюмень посетит министр Республики Беларусь
Участница ДТП под Тюменью находится в коме
Тюменские спасатели вызволили голову младенца из бубна
В Тюменском районе капитально отремонтируют 180 многоквартирных домов
Тюменцев напугала статистика Росстата по суицидам
Тюменцам в прямом эфире покажут шоу импровизации
Ялуторовчане создадут 400 рабочих мест
Тюменские спасатели в День доброты посетили приют «Лучший друг»
Тюменское село «ушло» в Инстраграм
Учителя Тюменского района поборются за звание лучшего
В Тюменском районе готовятся к посевной кампании 2019 года
В Тюмени срочно эвакуировали посетителей и персонал из Сити-Молла
В Тюмени кафедра предпринимательства подготовила курс для бизнесменов
В Тюменском районе поздравили ветеранов-афганцев
Качественную питьевую воду получают более половины жителей тюменских сёл
Тюменские школьники показали высокие результаты на олимпиаде по обществознанию
Мародёр обокрал погорельцев из Ишима