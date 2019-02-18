Полицейские задержали мошенника, "кинувшего" тюменца на 5 миллионов рублей
Подозреваемого в мошенничестве задержали тюменские полицейские в Екатеринбурге. Мужчина находился в федеральном розыске, объявленном сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский».
Весной 2017 года 47-летний гендиректор коммерческой организации обманом завладел пятью миллионами 64-летнего индивидуального предпринимателя. Екатеринбуржец пообещал помочь деловому партнеру в приобретении охотничьих угодий в Тюменской области. Потерпевший терпеливо ожидал более года, но когда злоумышленник перестал выходить на связь, обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании части 4 статьи 159 «Мошенничество».
Встреч со следователем подозреваемый избегал, объясняя постоянными командировками. Его пришлось объявили в федеральный розыск, а накануне, 17 февраля, удалось задержать, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU